Radio France organise une vente aux enchères de ses instruments

Dans le cadre de la rénovation des studios ou se tiennent les émissions en public, Radio France organise une vente aux enchères d’une partie de ses instruments de musique et de son matériel audionumérique.

Pianos Steinway et Yamaha, harpe, percussions, ou encore magnétophones et consoles de sonorisation, ce matériel a participé à la vie des studios de la maison ronde et à l’enregistrement d’émissions mythiques, comme les Black Sessions de Bernard Lenoir ou Le Tribunal des flagrants délires avec Claude Villiers et Pierre Desproges.

Cette opération sera tiendra en deux parties. Le samedi 19 janvier, à 14h les pianos ainsi que du matériel audionumérique seront en vente au studio 105 de la Maison de la radio. Les autres instruments, ainsi qu’une autre partie du matériel seront quant à eux à retrouver en ligne du lundi 7 janvier au lundi 28 janvier.

Le public pourra également essayer l’intégralité des objets proposés à la vente, sur rendez-vous.