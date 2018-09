Radio France lance Vox, plateforme numérique dédiée au chant choral

C’est ce qui s’appelle répondre du tac au tac. Alors que le gouvernement annonçait en 2017 le déploiement du Plan Chorale (un chœur par établissement scolaire pour la rentrée 2019), Radio France œuvrait déjà en coulisse à un outil qui allait répondre à la perfection à cette volonté de développer le chant collectif.

En moins d’un an, Radio France, qui s’est associé à Arte pour son savoir-faire en matière de vidéo, a développé Vox, Ma Chorale interactive. La plateforme vient d’être mise en ligne et propose une multitude de ressources numériques pour pratiquer le chant choral. Le but : « Aider les gens à chanter sur tout le territoire » annonce Michel Orier, directeur de la musique à Radio France. « Nous avons fait le constat que certains enseignants rencontraient des difficultés pour faire chanter leurs élèves » ajoute-t-il.

Vox n’est pas un simple portail uniquement à destination des enseignants. La plateforme s’adresse à tous : enseignants, élèves de maternelle, de primaire, de collège ou lycéens, professeurs d’éducation musicale, parents, etc. Vox propose de choisir son avatar en fonction de son profil et de se laisser guider pour trouver les ressources adaptées. Tutoriels en vidéo, fiches pédagogiques, partitions libres de droit, podcasts, concerts, etc. Les contenus disponibles ont été élaborés par les chefs de chœur de la Maîtrise de Radio France, par des membres du Chœur de Radio France ainsi que par des enseignants et professeurs de l’éducation nationale.

Morgan Jourdain, chef de chœur à la Maîtrise a apporté son expertise à la plateforme : « Où que nous soyons, les voix d’enfants sont les mêmes. Chaque enseignant sera confronté aux mêmes problématiques, défaut de concentration ou qualité d’écoute. Dans notre mission de service publique, nous avions fortement envie de rendre accessible au plus grand nombre la pratique du chant. Donner des conseils à ceux qui chantent déjà ou ceux qui n’osent pas ».

Une communauté en ligne

Morgan Jourdain insiste sur le côté interactif de la plateforme Vox qui n’est pas quelque chose de « figé » ni une « encyclopédie ». Vox a été conçu pour pouvoir être enrichi par ses utilisateurs et permettra de fédérer une communauté en ligne. Pour l’instant, une quinzaine de tutoriels en vidéo est disponible, toutes présentées par Guillaume Meurice, chroniqueur à France Inter, vêtu d'un t-shirt Je peux pas, j'ai chorale.

Comment échauffer la voix en maternelle ou au lycée ? Comment faire apprendre une chanson ? Ou quel répertoire pour quel âge?, etc. Chaque vidéo propose des exemples précis et des astuces pour chanter ou faire chanter ses élèves. L'idée est d'apporter une aide aux enseignants qui souhaitent monter une chorale dans leur classe et qui ne savent pas par où commencer. Vox présente également différentes pédagogies pour pratiquer la musique comme la technique Alexander ou la méthode Dalcroze.

Grâce à Vox, tout le monde pourra prolonger cette heure de pratique vocale.

Pour être certain que le contenu proposé sur la plateforme réponde aux attentes du plus grand nombre, l’équipe de développement s’est associée à plusieurs enseignants. C’est le cas de Sébastien Bouvet, professeur d’éducation musicale au collège Les Petits Sentiers à Lucé en Eure-et-Loire. Il estime que la plupart des enseignants ou élèves qui pratiquent le chant de le cadre scolaire ne le font qu’à raison d’une heure par semaine. « C’est déjà ça mais ce n’est pas beaucoup. Etant donnée qu'au collège, la pratique chorale est une option, les élèves sont souvent demandeurs de travailler davantage. Grâce à Vox, tout le monde pourra prolonger cette heure de pratique vocale. Cela permettra aussi un gain de temps pour le travail chez soi et de se consacrer davantage sur l'interprétation pendant les cours ».

L'application Metronaut, combinée à la plateforme numérique Vox, permet en effet d'être accompagné par un chœur ou un orchestre virtuel tout en adaptant le tempo que l'on souhaite. Radio France avec son Chœur professionnel et ses 180 enfants membres de la Maîtrise s’est imposée comme la structure la plus indiquée pour mener à bien ce projet. Dans les mois qui viennent, des formations pour enseignants seront dispensées par les chefs de chœur de la Maîtrise ou par des membres du Chœur. Dix classes seront également suivies tout au long de l’année pour rendre davantage compte des besoins et des améliorations à apporter sur Vox.