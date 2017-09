Radio France et la SNCF signent un partenariat pour le transport des musiciens

Radio France et la SNCF viennent de signer un partenariat inédit concernant le transport des musiciens des quatre formations musicales de la Maison de la Radio. Prévu pour une durée de 3 ans ce jeudi 28 septembre par Mathieu Gallet, PDG de Radio France et Mathias Vicherat, directeur général-adjoint de la SNCF, l'accord concerne les déplacements des musiciens et de l'équipe technique et administrative des 16 concerts programmés en région cette saison. Les transports représentant un poste de dépense important, cette prise en charge permet en effet de baisser le coût de la vente des concerts pour les villes hôtes et donc d'abaisser le prix des places. Albi, Amiens, Grenoble, etc. les différentes formations musicales de Radio France vont donner davantage de concerts en région car c'est leur « vocation » explique Mathieu Gallet.

« Si nos formations résident à Paris, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'ensembles nationaux, financés par l'argent public. Notre rôle est donc d'aller en région à la rencontre du plus grand nombre », poursuit le président de Radio France qui salue ce partenariat avec la SNCF comme « ayant beaucoup de sens puisqu'il est en lien avec notre mission de favoriser l'accès à la culture pour tous ». En contrepartie, les musiciens de Radio France donneront une série de concerts dans les gares et les trains pour les clients de la SNCF.

Mathias Vicherat rappelle que la SNCF s'engage chaque année pour la culture, en organisant un prix littéraire ou la mise en disposition de pianos en libre-service dans les gares, par exemple. « Ce partenariat s'inscrit dans notre volonté de rapprocher les territoires », affirme le directeur général-adjoint de la SNCF. « Nous comptons faire de chacun de ces déplacements, un événement musical à destination de nos clients ». Cela prendra la forme de happenings dans les gares et les trains que fréquenteront les musiciens pour se rendre aux différents concerts. Le premier déplacement aura lieu le 6 octobre prochain avec un concert à la MC2 de Grenoble pour l'Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Barbara Hannigan. Tendez l'oreille si vous vous trouvez dans un train entre Paris et Grenoble ce jour-là.