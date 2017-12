Radio France et Arte signent un accord de collaboration

Afin de faire « rayonner la musique classique auprès de tous les publics », Radio France et Arte viennent de signer un nouvel accord de collaboration, dans lequel France Musique est très largement impliqué. Il s’illustrera autour de trois projets qui ont été détaillés dans un communiqué :

La création d’un espace numérique intitulé ARTE – France Musique, disponible sur francemusique.fr et sur le site d’Arte. Il proposera des vidéos de concerts et divers contenus qui favoriseront notamment la découverte de la musique et l’élargissement à de nouveaux publics. Cela va permettre d'accroître le nombre de captations vidéo des concerts des quatre formations de Radio France : l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maitrise de Radio France et l’Orchestre national de France.

La naissance d’un festival musical européen, qui se tiendra à la fin du mois d’août à la Maison de la radio. Il mêlera « programmes symphoniques et rencontres entre les formations de l’Union Européenne de radiodiffusion avec des artistes de la scène jazz, pop ou électro ».

Le développement d’outils numériques et interactifs pour favoriser la pratique du chant choral. Un premier projet soutenu par le gouvernement, est en cours d’élaboration, avec « une cinquantaine de modules vidéo courts conçus et réalisés par Radio France et Arte ».