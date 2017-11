Radio France accueille la 4e édition du Concours de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov

Après un premier partenariat lancé en 2014, le Concours international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov s’associe à nouveau à Radio France. Sa 4e édition se tiendra du 4 au 8 septembre à Paris, à l’Auditorium de la Maison de la Radio, avec la participation de l’Orchestre philharmonique de Radio France.

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la commémoration puisqu’elle concordera avec la célébration du 90e anniversaire du chef Evgueni Svetlanov, disparu en 2002. Sa mémoire « sera plus que jamais à l’honneur », explique un communiqué.

Le jury ne sera plus présidé par Vladimir Ashkenazy mais par Alexander Vedernikov et sera composé de Mauro Bucarelli, Andrey Boreyko, Gidon Kremer, Jorma Panula, Cristina Rocca et Nathalie Stutzmann. Les inscriptions seront ouvertes du 15 janvier 2018 au 30 mars 2018.

Créée en 2007, en hommage au chef russe tel qu’il l’avait souhaité dans son testament, cette compétition qui s’adresse aux jeunes chefs d’orchestres est organisée tous les quatre ans. Les premières éditions s’étaient déroulées au Luxembourg, à Montpellier et à Paris.