Paris : quels concerts aller voir pour les Journées européennes du patrimoine ?

Il y a en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les arrondissements. Pour les Journées européennes du patrimoine, déambulez dans Paris au rythme de vos envies avec cette petite suggestion 100% musicale.

2e arrondissement

Concert de la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Où ?Théâtre national de l'Opéra-Comique

1, place Boieldieu

75002 Paris

Qui ? La Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Quand ? Dimanche 16 Septembre de 14h45 à 15h00

€ ? Gratuit, sans inscription dans la limite des places disponibles

3e arrondissement

Moments musicaux à l'hôtel de Soubise

Où ?Aux Archives nationales

60, rue des Francs-Bourgeois

75003 Paris

Qui ? Musiciens amateurs et étudiants

Quand ? Samedi 15 Septembre de 14h00 à 17h30 et dimanche 16 septembre de 14h à 17h30

€ ? Gratuit, sans réservation

4e arrondissement

Concert l’intégrale des motets de François Couperin

Où ?Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris

13, rue des Barres

75004 Paris

Qui ? L’ensemble Marguerite Louise

Quoi ? Motets pour cinq chanteurs, violons, flûtes et hautbois de François Couperin

Quand ? Dimanche 16 Septembre 2018 de 09h30 à 10h30

€ ? Entrée libre

5e arrondissement

Happening musicaux

Où ?Au Collège des Bernardins

20, rue de Poissy

75005 Paris

Qui ? Les jeunes chanteurs du chœur Edmund Hall d’Oxford

Quoi ? Voyage dans la musique religieuse, des chants grégoriens aux negro spirituals

Quand ? Samedi 15 septembre à partir de 14h30

€ ? Entrée libre dans la limite des places disponibles

Grandir avec Mozart

Où ?Collège des Bernardins

Qui ? Tatiana Probst, soprano, Laurent Arcaro, baryton, Gaspard Brécourt, piano

Quoi ? Extraits d’Idoménée, L'enlèvement au Sérail, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, La Flûte enchantée de Mozart

Quand ? Dimanche 16 septembre à 14h et 16h

€ ? Entrée libre dans la limite des places disponibles

8e arrondissement

Surprises musicales au musée Cernuschi

Où ?Musée Cernuschi

7, avenue Vélasquez

75008 Paris

Quoi ? Dans le cadre du festival Intervalles dirigé par Clément Mao-Takacs, plusieurs séquences musicales ponctuent le parcours des collections

Quand ? Dimanche 16 Septembre à 15h

€ ? Entrée libre

9e arrondissement

Concert de musique romantique

Où ?Musée de la vie romantique

16, rue Chaptal

75009 Paris

Qui ? Avec les élèves du conservatoire du 9e arrondissement

Quoi ? Pièces de Chopin, Mozart, Fauré, Gounod et Verdi, pour piano, piano et violoncelle, piano et voix

Quand ? Samedi 15 septembre de 18h à 19h

€ ? Entrée libre dans la limite des places disponibles

16e arrondissement

Le plaisir de la musique à la Muette

Où ?Parc et château de la Muette

2, rue André Pascal

75016 Paris

Quoi ? Concerts improvisés : de la musique classique au jazz

Quand ? Samedi 15 septembre de 12h00 à 16h30 et dimanche 16 septembre de 12h00 à 16h30

€ ? Entrée libre

Enregistrement de la Tribune des critiques de disques

Où ?Maison de la radio

116, avenue du Président Kennedy

75016 Paris

Quoi ? La Tribune des critiques de disques présentée par Jérémie Rousseau élit la plus belle version de Daphnis et Chloé de Ravel.

Qui ? Avec les critiques Emmanuelle Giuliani, Jérémie Cahen et Séverine Garnier.

Quand ? Dimanche 16 septembre à 16h

€ ? Entrée libre sur réservation

à lire article Quelle est la meilleure version de Daphnis et Chloé de Ravel ?

18e arrondissement

Mines Sonores, le patrimoine sur écoute

Où ?La Station - Gare des Mines

29, avenue de la Porte d'Aubervilliers

75018 Paris

Quoi ? Faunistique, anthropique, paysager ou architectural, une journée consacrée au patrimoine sonore dans leur acceptation large, interrogeant d’une manière transdisciplinaire et ouverte notre rapport au son et sa faculté à documenter, archiver et transformer notre perception du réel.

Qui ? Artistes, chercheurs, bio-acousticiens et ethnomusicologues viendront animer cette journée autour de concerts, installations, tables rondes et séances d’écoutes.

Quand ? Samedi 15 septembre de 14h à 22h

€ ? Prix libre jusqu’à 20h puis 5€ ensuite

19e arrondissement

Jazz manouche à la Philharmonie de Paris

Où ?Philharmonie de Paris

221, avenue Jean Jaurès

75019 Paris

Quoi ? Les standards du jazz manouche avec Nuages de Django Reinhardt, La Minch de Matelot Ferré, What a Wonderful World de George David Weiss…

Qui ? Dominique Carré à la guitare

Quand ? Samedi 15 septembre de 11h à 14h

€ ? Entrée libre

Autour de Paris...

Récital Off & Black

Où ?La Halle de Milly-la-Forêt

9, place du Marché

91490 Milly-la-Forêt (Essonne)

Quoi ? Opéra de poche

Qui ? L’orchestre de l’association symphonique de Paris accompagné par un chœur d’habitants de l’Essonne et les solistes Gosha Kowalinska, Benjamin Woh, Jean-Christophe Grégoire, dirigés par Franck Chastrusse

Quand ? Samedi 15 Septembre 2018 de 20h30 à 21h30

€ ? Entrée libre

Empty Room : Quand la musique expérimentale joue avec l’espace 3D de la réalité virtuelle

Où ?Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord

20, Avenue George Sand

93210 Saint-Denis

Quoi ? Une expérience 3D spatiale complète et en totale immersion. Déplacements sur une plateforme de 40m2 au milieu d’un hypercube géant orbitant autour de la terre. Autour et à l’intérieur du plateau se trouve un dispositif de spatialisation sonore 3D qui se marie avec un environnement graphique organique aux formes abstraites et génératives, toujours en changement.

Qui ? Dispositif imaginé par Christine Webster

Quand ? Samedi 15 septembre de 10h à 11h15

€ ? Entrée libre - durée 10 minutes (interdit au - de 13 ans et déconseillé aux épileptiques et aux personnes sujettes au mal de transport)