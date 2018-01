Quelles sont les questions les plus étranges posées aux violonistes par leurs fans ?

Régulièrement, le site The Violin Channel donne la parole à un panel de musiciens pour leur poser des questions plus ou moins excentriques : Quels sont les cadeaux que vous préférez recevoir de la part de vos fans ? Quelle est la dernière œuvre que vous joueriez sur scène s'il ne vous restait que trois mois à vivre ? Cette fois-ci, des violonistes ont dû dévoiler quelles étaient les questions les plus étranges que leurs fans leur ont posées.

Dans les réponses, on retrouve les traditionnelles demandes en mariage, mais dans le cas de la violoniste Sarah Chang cela s’est accompagné d’une autre question, un peu plus inattendue : quel est votre groupe sanguin ?

Dans un autre genre, il a été demandé à Dmitry Sitkovetsky s’il appartenait à la famille de Bach. « Sûrement à cause de ma transcription des Variations Goldberg. J’ai bien sûr répondu oui », ajoute-t-il.

Dans la suite de l’article, les questions insolites ne manquent pas. « On m’a demandé si je pouvais jouer la Méditation de Thaïs en portant une Rolex », raconte ainsi Maxine Kwok-Adams, premier violon de l’Orchestre symphonique de Londres. Mais notre question préférée, ce fut celle posée à l’artiste Jennifer Pike : « Est-ce que tu te souviens de moi ? Je t’ai opéré de l’appendicite, il y a 17 ans ! ».