Quel avenir pour la résidence de Pierre Boulez en Allemagne ?

C’est dans une villa qui date du XIXe siècle et qui dispose d’un grand parc que vivait Pierre Boulez à Baden-Baden, en Allemagne. 550 mètres carrés de surface habitable, et 20 chambres « meublées avec goût » rapporte la presse allemande. Aujourd’hui, les héritiers du compositeur ont mis en vente la demeure, afin, explique la station de radio Deutschlandfunk, de régler leurs droits de succession en France. Elle ajoute qu’ils souhaitaient que l’opération se fasse avec une certaine discrétion. Mais il était difficile de ne pas attirer l’attention des médias et aujourd’hui cette vente suscite un certain débat en Allemagne.

Des amis de Pierre Boulez et des institutions, comme la Fondation de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, souhaitent que la demeure soit transformée en lieu culturel, une résidence pour jeunes compositeurs. Les pouvoirs publics, la ville et la commune ont été sollicités. Mais on ne sait actuellement si ce projet, qui doit vraisemblablement passer par l’acquisition de la villa pour 2,8 millions d’euros, pourra aboutir, et si la mémoire de Pierre Boulez pourra également perdurer au travers des murs de sa villa.