Quatre Français en finale du Concours Reine Elisabeth

A l’issue des épreuves de demi-finale, le jury a révélé les noms des 12 musiciens qui participeront à la grande finale du premier Concours Reine Elisabeth dédié au violoncelle. Dans la liste, on retrouve 8 nationalités différentes et avec 4 candidats, c’est la France qui est le pays le plus représenté.

La liste des finalistes 2017 :

Santiago Cañón-Valencia (21 ans, Colombie)

Brannon Cho (22 ans, Etats-Unis)

Sihao He (23 ans, Chine)

Victor Julien-Laferrière (26 ans France)

Seungmin Kang (29 ans Corée du Sud)

Ivan Karizna (24 ans, Biélorussie)

Maciej Kułakowski (20 ans, Pologne)

JeongHyoun Christine Lee (25 ans, Corée du Sud)

Yan Levionnois (26, France)

Yuya Okamoto (22 ans, Japon)

Aurélien Pascal (22, France)

Bruno Philippe (23, France)

Du 29 mai au 3 juin, les candidats devront se départager en interprétant l’œuvre composée spécialement pour cette session, ainsi qu’un concerto de leur choix au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, accompagnés du Brussels Philharmonic, dirigé par Stéphane Denève. Auparavant, ils auront une semaine pour apprendre la pièce inédite, commandée par le comité exécutif du concours.

Les résultats seront proclamés dans la soirée du 3 juin.