Programmation exceptionnelle pour le Festival d'Aix 2021

Pour sa relance, le Festival d'Aix-en-Provence annonce une programmation de haute volée.

Présentée par Pierre Audi, directeur de l'événement depuis 2018, la prochaine édition du festival d'Aix-en-Provence s'annonce grandiose. Une première partie du programme vient d'être dévoilée.

Huit nouvelles productions dont Innocence, le nouvel opéra de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, et Le Coq d’or de Rimski-Korsakov, mis en scène par Barry Kosky, seront à l'affiche.

Un large éventail de styles musicaux seront représentés notamment par Tristan et Isolde, interprété par le London Symphony Orchestra dirigé par Sir Simon Rattle et mis en scène par Simon Stone, Les Noces de Figaro, dirigé par Thomas Hengelbrock et mis en scène par Lotte de Beer, ou encore L'Apocalypse Arabe, tragédie sur la guerre du Liban, composée par Samir Odeh-Tamimi, d'après le poème fleuve et prophétique d'Etel Adnan.

Des interprètes de renommée internationales comme Nina Stemme, Dmitry Ulyanov, Leo Nucci, ou encore Julie Fuchs, Lea Desandre, ou Stéphane Degout participeront à ce festival dont la programmation intégrale sera dévoilée en janvier.

Le prochain Festival d'Aix-en-Provence se déroulera du 30 juin au 25 juillet. L'ouverture des abonnements aura lieu dès le 5 février et la vente des places à l'unité à partir du 19 février.