Prince Harry et Meghan Markle : un mariage en musique

C'est un événement très attendu au Royaume-Uni, et pas seulement. Le 19 mai prochain, le Prince Harry, second fils du Prince Charles et de Lady Diana Spencer, et Meghan Markle s'uniront au Château de Windsor. Pour accompagner la cérémonie, le couple a choisi de faire appel à une sélection de chorales, solistes et orchestres coordonnés par le directeur musical de la Chapelle Saint-Georges James Vivian. L'orchestre de la BBC du Pays de Galles, l'English Chamber Orchestra, et le Philharmonia Orchestra seront dirigés par Christopher Warren-Green, déjà présent pour le mariage du Prince William et de Kate Middleton. Pour la première fois, une chorale gospel, le Kingdom Choir, dirigé par Karen Gibson, chantera pour le mariage princier.

Sortir de la tradition par la musique est une idée régulièrement évoquée par les journaux britanniques à propos du Royal Wedding. La rumeur a d'ailleurs évoqué la participation des Spice Girls et du chanteur Ed Sheeran à la cérémonie. Fort contraste avec la cérémonie du Prince Charles et de Lady Diana, pour laquelle la soprano Kiri Te Kanawa interpréta un air de Haendel.

Un jeune violoncelliste à l'honneur

Le palais de Kensington a également annoncé la participation à la cérémonie du jeune violoncelliste Sheku Kanneh-Mason, lauréat 2016 du concours BBC Young Musician. A 19 ans, le natif de Nottingham est élève de la Royal Academy of Music de Londres et a déjà signé un contrat avec le label Decca, dont est né un premier disque. Il s'est également produit en soliste avec le Chineke! Orchestra aux BBC Proms. Repéré par le Prince Harry lors d'un concert de la Halo Foundation, le jeune musicien a été contacté directement par Meghan Markle.

Si l'on connaît désormais la liste des artistes, il faudra attendre le jour de l'événement pour savoir ce qu'ils interpréteront. Suivi par deux milliards de téléspectateurs, le mariage de Kate Middleton et du Prince William en 2011, était teinté de compositions militaires, rappel de l'engagement du marié dans la Royal Air Force.