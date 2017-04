Préparez-vous à entendre Bill Murray chanter du Gershwin

Bill Murray travaille sur un nouveau projet, et ce n’est pas du prochain film de Wes Anderson dont il est question ici. L’acteur américain enregistre en ce moment un album avec le violoncelliste allemand Jan Vogler, qu’il a rencontré en 2013, lors d’un vol entre Berlin et New York. Les deux hommes se sont liés d’amitié, et ont décidé de monter ensemble le projet New Worlds. L’objectif de ce disque est de mettre en avant les valeurs véhiculées dans la littérature et la musique américaine, tout en célébrant les ponts qui existent entre l’Amérique et l’Europe. On y retrouve du Gershwin, la vidéo promotionnelle montre Bill Murray en train de chanter It ain’t Necessarily so, mais aussi des textes d’Hemingway et de Whitman, lus par l'acteur sur des airs de Schubert, Bach et Piazzolla interprétés par Jan Vogler au violoncelle, Mira Wang au violon et Vanessa Perez au piano.

La première représentation issue de ce projet est prévue le 20 juillet, au festival Napa Valley en Californie. Elle sera suivie d’une tournée américaine qui passera par le Carnegie Hall le 16 octobre. L’album est quant à lui attendu au mois d’août.