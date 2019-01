Premiers retours positifs sur le Plan Chorale à l’école

En septembre 2018, un nouveau dispositif faisait sa rentrée au sein des établissements scolaires français, le plan chorale à l’école. 5 mois plus tard, le journal La Croix s’est procuré les premières évaluations du projet. Dressés par les ministères de la culture et de l’éducation nationale, grâce à des questionnaires envoyés aux établissements, les chiffres seraient plutôt concluants. « Le plan se met bien en œuvre : avec enthousiasme au niveau des écoles et des collèges, moins facilement dans les lycées », explique-t-on au ministère de l’Education nationale, rapporte le journal.

Tous les questionnaires n’ont pas encore été analysés, mais à partir des premiers retours le ministère estime « qu’environ 70% ou 75% des écoles primaires ont désormais leur chorale et de 85% à 87% des collèges ».

Autres informations détaillées par le ministère, « la chorale s’inscrit dans le temps scolaire dans 72% des cas et se déroule toujours dans l’école. 85% se fait durant la pause méridienne. La direction de chœur est assurée dans deux tiers des cas par un enseignant de l’école ». De ce dernier point découle l’enjeu principal du projet, la demande importante de formation des enseignants.

