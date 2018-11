La première édition du Prix Littéraire des Musiciens récompense Ian Bostridge et Stéphanie Kalfon

Aux côtés du Prix France Musique des Muses, il faudra désormais compter sur le Prix Littéraire des Musiciens dans la famille des récompenses d'écrits musicaux. Soutenu par l’Association Française des Orchestres, Orchestres en fête et la Philharmonie de Paris, la première édition de ce nouveau prix s’est tenue le vendredi 23 novembre.

Le Prix Essai a été décerné au ténor Ian Bostridge, pour Le voyage d’hiver de Schubert (Actes Sud) et le prix Roman à Stéphanie Kalfon pour Les parapluies d’Erik Satie (Joëlle Losfeld Editions).

Le jury était composé de l’accordéoniste Richard Galliano, de l’écrivaine Véronique Olmi, les pianistes Dana Ciocarlie et Jean-Claude Pennetier, les hautboïstes Céline Moinet et Nora Cismondi, les altistes Elodie Guillot et Christelle Hammache, le violoncelliste Jérôme Pinget et le violoniste Constantin Serban.

Le rendez-vous est déjà pris pour la 2e édition, en 2019.