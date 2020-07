Premier drive-in de musique classique dans les Alpes suisses

Des concerts on-ne-peut-plus Covid-compatibles ont lieu cette semaine au festival du Lied, à Charmey, en Suisse. Les spectateurs assistent aux concerts depuis leurs voitures. Une première en Europe.

Drôle d'endroit pour un concert : c'est sur un parking niché au cœur des Alpes suisses que des dizaines de spectateurs, ravis, ont écouté depuis leur voiture le ténor turco-autrichien Ilker Arcayurek, venu se produire pour le premier drive-in classique dans le cadre du Festival du Lied.

Dans le canton de Fribourg, ce programme de six concerts est somme toute assez inédit, car face au Covid-19, la plupart des festivals de Suisse ont eu deux types de réaction. L’annulation pure et simple et le report en 2021, sous réserve que la situation sanitaire le permette. Ou bien la retransmission en streaming de concerts à minima et à huis-clos. Le Festival du Lied a donc choisi une troisième voie.

Schubert sur un parking

Dimanche soir, des dizaines de voitures étaient garées sur le parking de Charmey, un village de carte postale dans l'ouest de la Suisse, pour cet événement. Le festival du Lied organise depuis près de 20 ans symphonies et concertos dans les Alpes suisses, mais a dû se réinventer cette année, pandémie de Covid-19 oblige.

Vitres baissées, certains automobilistes fermaient les yeux, d'autres étaient émus aux larmes par l'interprétation d'Arcayurek chantant Schubert sur fond de sommet alpin majestueux. Sa performance était retransmise sur écran géant.

Un public discipliné dans les véhicules

« C'est un concept extraordinaire », déclare Willy Boder, depuis sa voiture. « Moi, je suis à risque, ça fait des mois qu'on ne pouvait plus sortir. Là, j'ai la possibilité d'aller au concert sans risque, c'est vraiment bien », a expliqué le retraité. « La musique classique nous a tellement manqué, c'est très agréable de se retrouver ici », a renchéri de son côté Marie-Claude Cudry, une journaliste d'une cinquantaine d'années.

Alors, c’est sûr, pour l’entracte et les collations, il faudra repasser : les spectateurs n'étaient pas autorisés à sortir durant le concert. Une centaine de sièges, dûment espacés, avaient cependant été mis en vente, pour les plus claustrophobes.

Un concert de klaxons en guise d’applaudissements

« C'est évidemment pas l'idéal, on aime mieux comme interprète être dans des belles salles et de belles acoustiques », a reconnu la mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis, qui a créé le festival en 2001. « C’est très important de continuer à faire de la musique et de continuer à être prudents », a-t-elle souligné, ajoutant que cela permettait aussi aux artistes et techniciens de travailler.

« C'était important de trouver un bel endroit pour ce drive-in. J’avais envie que le cadre soit plaisant, qu'on n'ait pas que l'asphalte et les voitures », sourit-elle. Côté spectateurs, le concert a fait mouche. Les musiciens n’ont d’ailleurs pas tardé à laisser la place aux klaxons d’automobilistes comblés par la soirée.