Pourquoi la musique peut donner des frissons ?

Pour certains d’entre nous, le plaisir musical se traduit par un phénomène physique : la chair de poule. Selon une étude américaine, cet effet viendrait directement du cerveau.

Après avoir sollicité 20 personnes, des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont constaté que les volontaires, sujets aux frissons lors de l'écoute d'une oeuvre, sont dotés d’un cerveau dans lequel les connexions entre le cortex auditif et le cortex préfrontal, qui traite les émotions, sont plus nombreuses. Ils sont ainsi « plus ouverts aux émotions » en général, et ressentent donc plus intensément celles procurées par la musique. Les scientifiques ajoutent que, outre la musique en elle-même, ce sont surtout les souvenirs que cette dernière évoque qui provoqueraient cette réaction. Ils déclarent vouloir continuer leur travail qui, à terme, pourrait être utilisé dans les traitements contre certains troubles psychologiques, comme la dépression.