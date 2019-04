Plácido Domingo célèbre sa 4000e représentation

Plus de 50 ans de carrière et désormais 4000 représentations pour Plácido Domingo. En interprétant le rôle de Simon Boccanegra sur la scène du Wiener Staatsoper, en Autriche, le lundi 1er avril, le ténor espagnol a battu son propre record du nombre de performances sur scène. Un chiffre qui exclut les représentations qu’il a dirigées, précise le chanteur, et qui a été célébré à la fin de la représentation de l’opéra de Verdi, par des fleurs et des applaudissements.