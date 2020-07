Pieter-Jelle de Boer nommé à la tête de l'Orchestre des Pays de Savoie

L'Orchestre des Pays de Savoie vient d'annoncer le nom de son futur directeur musical : le néerlandais Pieter-Jelle de Boer. Il succédera à Nicolas Chalvin à partir de septembre 2021.

Après la nomination de Klaus Mäkelä à la tête de l'Orchestre de Paris, le mercato musical de fin de saison se poursuit. L'Orchestre des Pays de Savoie vient d'annoncer le nom de son prochain directeur musical en la personne de Pieter-Jelle de Boer, chef néerlandais de 42 ans. A compter de septembre 2021, il succédera à Nicolas Chalvin, en poste depuis 2009.

Chef francophile et installé en France, il a déjà collaboré avec de multiples orchestres comme l'Orchestre national de France ou celui du Capitole de Toulouse. Il a également été chef assistant de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et chef associé du choeur Accentus. En Europe, on a déjà pu le voir sur le podium de l'Orchestre de la Suisse Romande ou ceux de son pays natal comme l'Orchestre philharmonique de Rotterdam.

Pieter-Jelle de Boer, qui est également pianiste et compositeur, a été recruté au terme d'un concours de recrutement. Il dirigera les 23 musiciens (19 cordes, 2 hautbois et 2 cors) de l'Orchestre des Pays de Savoie, l'une des plus petites formations permanentes de France. L'orchestre de chambre donnera d'ailleurs son premier concert post-confinement le 12 juillet à Montsapey (Savoie) dans le cadre du festival des Arts jaillissants, sous la direction de Nicolas Chalvin.

Dans un communiqué, Pieter-Jelle de Boer s'est déclaré "extrêmement heureux" de cette nomination. Il souhaite se "présenter non seulement comme chef d'orchestre mais comme musicien à part entière".