Pierre Coppey élu président du Centre de musique baroque de Versailles

Pierre Coppey est le nouveau président du Centre de musique baroque de Versailles (CMBV). Nommé membre de droit du conseil d’administration du CMBV pour trois ans par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, Pierre Coppey a été élu à sa présidence le 15 février 2018.

« Amateur de musique baroque (…) Pierre Coppey est actuellement directeur général adjoint de Vinci, président de Vinci Autoroutes et président de Vinci Stadium », précise un communiqué.

Dans ce même document, le CMBV présente également la composition de son nouveau bureau. Catherine Pégard, présidente de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, devient vice-présidente du CMBV. Le maire de Versailles, François de Mazières, en est à présent secrétaire et le musicologue et écrivain Gilles Cantagrel, trésorier. L'ancien président, Jean-François Dubos, a également été nommé président d'honneur, « en hommage à son oeuvre ».