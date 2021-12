Pierre Bleuse succède à Matthias Pintscher à la tête de l’Ensemble intercontemporain

Le chef d’orchestre Pierre Bleuse a été nommé directeur musical de l’Ensemble intercontemporain pour un mandat de quatre ans, à partir de la saison 2023-2024.

Après 13 ans à la tête de l’Ensemble intercontemporain, Matthias Pintscher cède sa place au podium. Le conseil de l’ensemble a trouvé son nouveau directeur musical en la personne du violoniste et chef d’orchestre Pierre Bleuse. Actuellement Directeur Musical de l’Orchestre Symphonique d’Odense pour la saison 2021/2022, et directeur artistique du célèbre Festival Pablo Casals de Prades, le chef d’orchestre français prendra ses fonctions dès 2023, pour un mandat de quatre ans.

Premier prix de violon au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, Pierre Bleuse décide en 2010 de se consacrer à la direction d’orchestre et se perfectionne auprès de Jorma Panula en Finlande, puis à Genève dans la classe de Laurent Gay. Diplômé en 2013, Pierre Bleuse parvient rapidement à s’imposer sur la scène française et internationale en tant qu’invité régulier de divers orchestres prestigieux, dont l’Ensemble intercontemporain.

« Plusieurs concerts récents placés sous sa baguette, dans des répertoires très différents, de Gérard Grisey, George Benjamin, Raphaël Cendo ou Liza Lim aux créations d’Isabel Mundry, James Dillon ou Bastien David, nous ont permis de constater quelle compréhension véritablement hors norme des partitions Pierre Bleuse avait », explique dans un communiqué Olivier Leymarie, Directeur général de l’Ensemble intercontemporain.

« Son approche de la musique d’aujourd’hui est nourrie de sa connaissance de celle du passé, et sa curiosité — mieux, sa gourmandise — pour toutes les musiques, se doublent d’une énergie et d’un sens du partage extrêmement communicatifs », ajoute Olivier Leymarie.

De son côté, Pierre Bleuse se dit « très heureux d’être nommé directeur musical de cet ensemble mythique. Être au cœur de la création musicale et artistique est le rêve de tout musicien et l’étroite collaboration avec les compositeurs, une chance précieuse. »

Fermement engagé dans la création et la diffusion de la musique contemporaine, le nouveau directeur n’a pas manqué d’exprimer les priorités de son mandat : « La diversité dans la programmation doit être une priorité, sur les scènes française et internationale. Il faut pour cela savoir stimuler et aiguiser la curiosité des publics en favorisant la place de la création, et la faire s’insérer dans le prolongement naturel du patrimoine musical. »

En attendant son arrivée officielle en 2023, redécouvrez le concert de l’Ensemble intercontemporain, sous la direction de leur futur directeur au Festival d’Automne à Paris en octobre 2021.