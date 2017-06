Pierre Bergé vend aux enchères l’édition originale du livret des Maîtres chanteurs

Il s’agit de la troisième vente de la bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1 600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle. Au total, 260 pièces sont mises en vente. Parmi celles que l’on retrouve ce mercredi 28 juin figure l’édition originale du livret des Maîtres chanteurs de Nuremberg, corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même.

Ce document, seule source autographe témoignant du travail de révision du livret, constitue le clou de la vente. Son prix est estimé entre 60 000 et 80 000 euros.

Plusieurs partitions de Wolfgang Amadeus Mozart sont également mises en vente, dont l’édition originale des Six sonates composées à l’âge de 8 ans. L’exemplaire, imprimé à Londres en 1765 et dédié, en français, « à sa majesté Charlotte », épouse du roi Georges III, est estimé entre 10 000 et 15 000 euros.

On trouve également la première encyclopédie musicale connue rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher. Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l’un des plus importants traités musicologiques de l’époque baroque, est estimé entre 30 000 et 40 000 euros.