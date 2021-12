Pierre Audi renouvelé au festival d'Aix-en-Provence jusqu'en 2027

Le festival d'Aix-en-Provence vient d'annoncer le renouvellement de son directeur général, Pierre Audi, jusqu'en 2027.

Le metteur en scène et directeur d’opéra franco-libanais Pierre Audi vient d’être renouvelé pour quatre ans dans son mandat au poste de directeur général du festival d’Aix-en-Provence. Nommé initialement à la suite de Bernard Foccroulle pour cinq ans à partir de septembre 2018, il poursuivra sa mission jusqu’en 2027.

Cette nouvelle intervient un mois après la révélation de la programmation de la prochaine édition du festival qui se tiendra du 4 au 23 juillet. Cette « édition de relance » présentera deux création mondiales : Il viaggio, Dante de Pascal Dusapin et Woman at point zero de la compositrice libanaise Bushra El-Turk. On y entendra également l’Idoménée de Mozart par Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon, Salomé de Strauss par l’Orchestre de Paris avec Ingo Metzmacher à la baguette, ou encore L’Orfeo de Monteverdi par Leonardo Garcia Alarcon, et sa Cappella Mediterranea.

