Philippe Jaroussky fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré 2019

« Très honoré de rentrer dans l’édition 2019 du prestigieux Petit Larousse illustré ! A côté de grands musiciens ! ». Le contre-ténorPhilippe Jarousskya partagé sa joie sur sa page Facebook après l’arrivée de son nom dans les pages du célèbre dictionnaire.

La notice du chanteur, né à Maisons-laffite en 1978, indique : « Un timbre de voix très pur et une grande maîtrise technique lui ont permis d'aborder avec nuances l'ensemble du répertoire baroque. Il s'est aussi essayé à d'autres genres (musique contemporaine, mélodie française) ».

Parmi les autres artistes qui figurent dans cette promotion 2019 on retrouve notamment l’ancien danseur étoile de l’opéra de Paris Manuel Legris, le danseur et chorégraphe Mourad Merzouki, l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau, les metteurs en scène Guy Cassiers et Stanislas Nordey, ainsi que le chanteur Maxime Le Forestier.