Philip Glass reçoit le Prix France Musique des Muses pour son livre "Paroles sans musique"

Chaque année, le Prix France Musique des Muses récompense des ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz ou aux musiques traditionnelles publiés en langue française. Pour l’édition 2018, quatre livres ont été récompensés. Le Grand Prix a été remis à Philip Glass pour son ouvrage Paroles sans musique publié par la maison d’édition de la Philharmonie de Paris - Cité de la musique. Stéphane Roth, directeur éditoriale de la Philharmonie, est venu représenter Philip Glass, absent de la cérémonie des lauréats, et se dit « très content car cela vient couronner les travaux d’une petite maison d’édition, assez récente, qui est celle de la Philharmonie de Paris ».

Le jury, composé de onze personnalités du monde de la musique, a remis un prix au catalogue de l’exposition donné au Louvre Lens : Musiques ! Echos de l’Antiquité coédité avec Snoeck Publishers. Un ouvrage rédigé par les conservateurs des antiquités orientales, égyptiennes, grecques et romaines du musée du Louvre et de grands universitaires spécialisés.

Un prix spécial du jury a aussi été remis au livre Le modèle et l’invention. Messiaen et la technique de l’emprunt, publié chez Symétrie et rédigé par Yves Balmer, Thomas Lacôte et Christopher Brent Murray.

Enfin un dernier prix coup de cœur, a été donné à l’historienne de l’art et musicologue Florence Gétreau pour son ouvrage Voir la musique paru aux éditions Citadelles and Mazenod.

A la suite de la cérémonie, les lauréats ont assisté au Classic Club de Lionel Esparza.