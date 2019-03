Philharmonie des enfants, cinq cheffes invitées : la Philharmonie présente sa saison 2019-2020

A Paris, la Philharmonie a dévoilé les grands axes de sa saison 2019-2020. Parmi les annonces faites par son directeur, Laurent Bayle, figure l'inauguration d'une Philharmonie des enfants. Ce futur espace interactif et ludique, visant à initier les petits à la musique, doit voir le jour début 2021 au sein de la Philharmonie de Paris . D'un coût de 8 millions d'euros, ce projet entièrement financé par le secteur privé, « s'inspire de la Cité des enfants à la Cité des sciences » a expliqué Laurent Bayle aux journalistes.

Pour une entrée d'environ 13 euros, des enfants de 4 à 10 ans suivront ainsi un parcours libre ponctué de « stations » où ils se verront proposer des jeux, des interfaces, des applications, des écoutes en 3D et le contact avec des instruments en vue d'un « éveil musical ».

La Philharmonie, qui connaît un grand succès depuis sa création en 2015 avec 5 millions de visiteurs en quatre ans, se dotera de cet espace de 1.000 mètres carrés, avec l'ambition d'accueillir entre 200.000 et 300.000 enfants par an.

Les ateliers pour enfants déjà offerts par l'institution « sont saturés » tellement la demande est élevée, précise Laurent Bayle. Selon lui, outre quelques exemples à Vienne et en Allemagne, le projet Philharmonie des enfants est unique au monde.

Les cheffes d’orchestre à l'honneur

L'Orchestre de Paris, formation désormais rattachée la Philharmonie, « qui invitait avant une cheffe d'orchestre, voire zéro » va désormais inviter cinq cheffes cette saison, a déclaré Laurent Bayle.

Il reviendra ainsi à la jeune Américaine Karina Canellakis d'ouvrir le concert d'ouverture de la saison début septembre. Par la suite seront invitées des cheffes stars comme la Finlandaise Susanna Mälkki, l'Américaine Marin Alsop, l'Australienne Simone Young mais aussi l'Allemande Corinna Niemeyer.

A l’initiative de Claire Gibault, à la tête du Paris Mozart Orchestra, la Philharmonie organisera du 16 au 19 mars 2020 la première édition d'un concours international de cheffes d’orchestre. « Oui, il y a une forme de discrimination positive. C'est un volontariat nécessaire même s'il est transitoire », a souligné Laurent Bayle. « _Quand j'entends dire "il n'y a que la qualité qui compte", je dis, très bien, mais je regarde la brochure et la qualité c'est 98% d'hommes_! », a-t-il ironisé.

Beethoven et les Arts Florissants célébrés

La prochaine saison sera marquée par le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, dont l’intégrale des symphonies sera donnée par Jordi Savall à la tête du Concert des Nations et Yannick Nézet Séguin avec le Chamber Orchestra of Europe, indique la brochure. Les 40 ans des Arts Florissants seront également fêtés. Deux expositions, consacrées à Charlie Chaplin et à Picasso, seront organisées, ainsi qu’un cycle Musique et images avec, toujours Chaplin, mais également Les Dents de la mer ou Dracula. La création de musique contemporaine représentera 9% de la programmation.

L’Orchestre de Paris

En 2019, l’Orchestre de Paris rejoint la Philharmonie « pour y former un nouveau département s’ajoutant à ceux des Concerts et spectacles, de l’Education et des ressources ou du Musée de la musique ». Selon le communiqué, cette intégration « renforce le rayonnement » de l’ensemble et apporte à la Philharmonie « un surcroît d’âme et de sens ».

Le nom du nouveau chef de l'Orchestre de Paris sera annoncé « au printemps 2020 » selon Laurent Bayle, après le départ cet été de Daniel Harding. Il faudra trouver une personnalité « qui s’intègre et adhère au projet global », en « testant » de nouveaux chefs durant cette nouvelle saison, notamment dans le grand répertoire.

