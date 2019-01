Philharmonie de Paris : le cap des 5 millions de visiteurs franchi

Par communiqué, la Philharmonie de Paris dévoile ses très bons chiffres de fréquentation. Depuis son ouverture le 14 janvier 2015, plus de 5 millions de personnes ont franchi les portes de l'institution de l'est parisien. Au total, près de 2,2 millions de personnes ont assisté à un concert payant, ce qui représente un taux de remplissage moyen de 92,1% sur ces quatre dernières années.

Après les concerts, 1,2 million de visiteurs sont également venus visiter le musée de la musique ou l'une des expositions organisées (David Bowie, Marc CHagall, Barbara, etc.). Les activités éducatives destinées aux enfants et aux familles représentent aussi un beau succès puisqu'elles ont attiré un peu plus d'un million de personnes. Un nombre qui devrait vraisemblablement s'accroître avec l'ouverture prochaine de la Philharmonie des enfants, conçue sur le modèle de la Cité des enfants, à la Cité des sciences.

Du côté des adultes, ils sont près de 220 000 inscrits à une activité musicale. Et enfin, la Philharmonie déclare que 340 000 personnes ont franchi les portes du bâtiment lors d'une activité en accès libre, comme la Nuit Blanche ou les portes ouvertes. Le communiqué indique également que la fréquentation a augmenté de 8% en 2018 (1,36 million de personnes) par rapport à 2017 (1,27 million).