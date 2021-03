Patrick Dupond, ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris, est mort

La star de la danse est décédée ce vendredi d'une "maladie foudroyante", a annoncé son entourage à l'Agence France Presse.

L'ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris et star de la danse Patrick Dupond est décédé ce vendredi à l'âge de 61 ans, des suites d'une "maladie foudroyante", a annoncé son entourage à l'Agence France Presse. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé sa collaboratrice Leïla Da Rocha.

Patrick Dupond née en 1959, au sein d'une famille modeste. Son père quitte très tôt le foyer, et sa mère essaye de canaliser l'énergie de son fils en l'inscrivant au judo et au football. Sans succès : c'est dans la danse qu'il trouve sa voie, après avoir assisté, émerveillé, à un cours de danse classique.

En 1976, il s'inscrit de sa propre initiative au concours international du ballet de Varna, à 17 ans seulement. Il remporte alors la médaille d'or sur la variation d'Albrecht du deuxième acte de Giselle et celle de Siegfried, du troisième acte du Lac des Cygnes. En 1980, consécration : il est nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris, et collabore avec de grands noms de la danse tels Maurice Béjart ou Rudolf Noureev. Noureev à qui il succède d'ailleurs comme directeur de la danse du ballet de l'Opéra, en 1990, poste qu'il occupera jusqu'en 1995.

"Dupond et ses Stars"

En parallèle d'une kyrielle de ballets et de premiers rôles, Patrick Dupond danse et joue dans plusieurs films, comme Dancing Machine avec Alain Delon, en 1990. Il crée en outre le groupe Dupond et ses Stars, en compagnie de Sylvie Guillem ou encore de la pianiste et chef d'orchestre Elizabeth Cooper.

En 2000, il est victime d'un grave accident de voiture. Son corps est brisé par 134 fractures et les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus. Après une réhabilitation, et avec l'appui de son Maître Max Bozzoni, Patrick Dupond reprend le chemin de la danse avec une comédie musicale, jouée à l'Espace Pierre Cardin : L'air de Paris. Dernièrement, il avait accepté de faire partie des jurys de différentes émissions au grand succès populaire, comme Danse avec les stars ou encore le concours de jeunes talents Prodiges.

Hommages à une étoile

De nombreux artistes et personnalités saluent ce vendredi la mémoire de Patrick Dupond. Le violoncelliste Gautier Capuçon, notamment, se dit "dévasté", et évoque "une étoile qui monte au ciel".