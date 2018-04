Pas de saison 5 pour Mozart in the jungle

La 4e saison de la série Mozart in the Jungle sera la dernière, annonce le site américain The Hollywood Reporter. Amazon a en effet décidé d’annuler la 5e saison du programme télévisé récompensé deux fois aux Golden Globes.

« Nous sommes très fiers des quatre saisons que nous avons réalisées et nous sommes reconnaissants envers les acteurs, les fans, et Amazon pour avoir écrit cette symphonie avec nous », ont écrit les producteurs Paul Weitz, Roman Coppola, Jason Schwartzman et Will Graham, dans un communiqué.

Le média américain précise que cette annulation constitue la première grande décision prise par la nouvelle directrice d’Amazon, Jennifer Salke.

Mozart in the jungle s'arrête au bout de 40 épisodes, qui nous auront narré les aventures du chef d’orchestre Rodrigo de Souza (Gael Garcia Bernal), de la hauboiste Hailey Rutledge (Lola Kirke) et des musiciens du New York Symphony.

La 4e saison est actuellement diffusée en France sur OCS City.