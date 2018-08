Remis chaque année depuis 1977, les Gramophone Classical Music Awards sont considérés comme les Grammy awards de la musique classique. Décernés par les critiques du magazine britannique Gramophone et des représentants de l'industrie musicale, les prix de l'édition 2018 ont été annoncés vendredi 31 août.

Parmi les lauréats, on compte les Français François-Xavier Rothet son ensemble Les Siècles pour son enregistrement de Daphnis et Chloé de Ravel, Pascal Rophé ,l'Orchestre philharmonique de Radio France et le Quatuor Arditti pour les quatuors à cordes n°6 et 7 de Dusapin, la contralto Delphine Galou ou encore la mezzo Marianne Crebassa.

Palmarès des Gramophone Classical Music Awards 2018

Catégorie "Musique de Chambre"

Dvorak, Quintette avec piano Boris Giltburg, Pavel Nikl, Pavel Haas Quartet (Supraphon)

Catégorie "Musique chorale"

Pärt, Magnificat. Nunc dimittis / Schnittke, Psaumes de la pénitence

Estonian Philharmonic Chamber Choir / Kaspars Putniņš (BIS)

Catégorie "concerto"

Bartok, Concertos pour violon n°1 et 2

Christian Tetzlaff; Finnish Radio Symphony Orchestra / Hannu Lintu (BIS)

Catégorie "musique contemporaine"

Dusapin, Quatuors à cordes n°6 et 7

Arditti Quartet; Orchestre Philharmonique de Radio France / Pascal Rophé (Aeon)

Catégorie "Musique ancienne"

‘Music from the Peterhouse Partbooks, Vol 5’: Blue Heron

Scott Metcalfe (Blue Heron)

Catégorie "Musique instrumentale"

Brahms, Oeuvres pour piano op.76, 117 et 118

Arcadi Volodos (Sony Classical)

Catégorie "Opéra"

Berlioz, les Troyens

DiDonato, Spyres, Lemieux; Strasbourg Philharmonic Orchestra / John Nelson (Erato)

Catégorie "Musique orchestrale"

Ravel, Daphnis et Chloé

Les Siècles, François-Xavier Roth (Harmonia Mundi)

Catégorie "Récital"

‘Agitata’: Delphine Galou; Accademia Bizantina / Ottavio Dantone (Alpha Classics)

Catégorie "Voix seule"

‘Secrets’: Marianne Crebassa; Fazıl Say (Erato)