Palmarès 2017 des "Diapason d'or" de l'année

Chaque année, le magazine Diapason remet une distinction particulière à une sélection d'enregistrements de musique classique. Ces "Diapason d'Or" de l'année sont remis à l'occasion d'une soirée spéciale présentée par Emilie Munera, Rodolphe Bruneau-Boulmier et Clément Rochefort, retransmise en direct sur France Musique.

à réécouter émission Le concert du soir Soirée des Diapasons d'Or 2017

Outre les pianistes Arcadi Volodos et Florian Noack, on compte parmi les enregistrements récompensés cette année le Stabat Mater de Dvorak dirigé par Jiri Belohlavek, disparu en juin dernier, ou encore les opéras filmés Einstein on the Beach de Philip Glass, mis en scène par Robert Wilson, et Rouslan et Ludmila de Glinka, mis en scène par Tcherniakov. L'intégralité du palmarès est à retrouver ci-dessous.

Catégorie "Piano"

*Arcadi Volodos

*Volodos plays Brahms

Sony Classical

Catégorie "Violon"

Christian Tetzlaff

Bach : sonates pour violon et partitas

Ondine

Catégorie "Musique symphonique"

Sir John Eliot Gardiner (direction), London Symphony Orchestra, Monteverdi Choir

Mendelssohn : le Songe d'une nuit d'été

LSO Live

Catégorie "Musique de chambre"

Trio Wanderer

Dvorak : trios pour piano

Harmonia Mundi

Catégorie "Musique sacrée"

Jiri Belohlavek, Orchestre philharmonique de République Tchèque

Dvorak : Stabat Mater

DECCA

Catégorie "Musique baroque"

Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico

Telemann

Alpha

Catégorie "Musique baroque"

Alice Foccroulle, Lambert Colson, InAlto

Schütz & his legacy

Passacaille

Catégorie "Musique de chambre"

Die Freitagsakademie (direction Edoardo Torbianelli)

Wiener Klassik : the unusual instrumentation

Winter & Winter

Catégorie "Musique chorale"

The Sixteen, Britten Sinfonia, Harry Christophers (direction)

James MacMillan : Stabat Mater

Coro

Catégorie "Musique contemporaine"

Renaud Capuçon, Orchestre symphonie de Vienne, Orchestre de l'Opéra national de Paris (direction Philippe Jordan), Orchestre philharmonique de Radio France (direction Myung-Whun Chung)

Rihm, Dusapin, Mantovani

Erato

Catégorie "Opéra"

Philip Glass / Robert Wilson

Einstein on the Beach

Pomegrenate arts

Catégorie "Piano"

Florian Noack

Sergei Lyapunov, Works for Piano vol.2

Ars production

Catégorie "Réédition"

Rudolf Serkin

The complete Columbia album collection

Sony Classical

Catégorie "Prise de son"

Take 5

Catégorie "Musique de chambre"

Adam Laloum et Victor Julien-Laferrière

Brahms, Franck, Debussy : sonates pour violoncelle & piano

Mirare

Catégorie "Opéra"

Vladimir Jurowski (direction), Dmitri Tcherniakov (mise en scène)

Mikhail Glinka : Ruslan and Lyudmila

BelAir

Catégorie "Musique ancienne"

Phantasm (direction Elizabeth Kenny)

John Dowland : Lachrimae or Seven Tears

Linn Records