Ouverture de saison inédite pour La Scala de Milan

L'ouverture de saison de La Scala de Milan va se dérouler dans une configuration inédite, sans public, le 7 décembre.

C'est une grande première. La Scala de Milan va ouvrir sa saison, comme le veut la tradition, le 7 décembre. A cause du coronavirus, l'événement sera cette année à huis-clos et retransmis en mondovision sur la RAI et sur internet.

Une vingtaine d'artistes dont Ilda Abrazakov, Vittorio Grigolo, ou Francesco Meli vont participer à ce lancement. Jonas Kaufmann, malgré l'annulation de sa participation au cycle Ring à l'Opéra de Paris début décembre, devrait tout de même être présent lors de cette soirée exceptionnelle. En revanche, Anna Netrebko ne sera pas de la partie puisqu'elle chantera le même jour au théâtre Mariinskij de Saint-Pétersbourg.

L'orchestre sera conduit par Riccardo Chailly, directeur musical de La Scala depuis janvier 2017.

Le spectacle sera mis en scène par Davide Livermore. Au cours de la soirée, des images d'archives retraçant toutes les soirées du 7 décembre depuis la première en 1951 seront diffusées.

Cette soirée exceptionnelle sera retransmise en direct sur France Musique, le 7 décembre, dès 20H.