Oscars 2020 : Hildur Guðnadóttir récompensée pour la BO du film "Joker"

Dimanche 9 février, la compositrice et violoncelliste Hildur Guðnadóttir a reçu l’Oscar de la meilleure musique de film pour la bande originale de Joker. Elton John et Taron Egerton ont été récompensés pour la chanson (I’m Gonna) Love Me Again, tirée de Rocket Man.

Hildur Guðnadóttir sur la scène des Oscars , © AFP / Mark Ralston