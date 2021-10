Opérée en urgence, la soprano Anna Netrebko donne des nouvelles rassurantes

La soprano russe a dû annuler ses représentations à Vienne, la mort dans l'âme. Elle devrait remonter sur scène à la Scala de Milan, le 7 décembre prochain.

L'avenir proche s'éclaircit un peu pour Anna Netrebko. Opérée en urgence à l'épaule, la soprano donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux : "Chers amis ! Merci beaucoup pour votre soutien, ma santé et ma voix se portent bien. Mon épaule sera remise d'aplomb très vite, et je reviendrai sur scène pour vous." Nouveau coup dur pour la diva de 50 ans, déjà opérée il y a un an pour une pneumonie engendrée par le Covid-19. Elle avait été contaminée quelques jours seulement après avoir participé au spectacle de réouverture du Bolchoï.

C'est dans un communiqué, publié la semaine dernière, qu'Anna Netrebko a annoncé la mauvaise nouvelle au public autrichien : "Je souffre de douleurs invalidantes depuis de nombreux mois et mon médecin m’a conseillé de me faire opérer d’urgence, puis d’entamer une rééducation pour résoudre le problème. Je suis navrée de manquer mon cher public viennois, et j’ai hâte rejouer pour vous très bientôt".

Remplacée au pied levé

Conséquences : le récital qu’Anna Netrebko devait donner au Musikverein dimanche dernier a été annulé. La soprano russe devait également interpréter Abigaille dans Nabucco les 1er, 6, 9 novembre avec Amartuvshin Enkhbat, et le 12 avec Placido Domingo. Elle sera remplacée par l'Espagnole Saioa Hernández pour les deux premières représentations, et par l'Uruguayenne Maria José Siri pour les deux dernières.

Si tout se passe bien, Anne Netrebko devrait remonter sur scène à la Scala de Milan le 7 décembre prochain, pour l'ouverture de la saison 2021-2022, dans la peau de Lady Macbeth, mis en scène par Davide Livermore.