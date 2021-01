OperaKids, un projet pédagogique et social raconté dans un documentaire

OperaKids de l'Opéra de Limoges, projet d'immersion dans le monde du spectacle lyrique à destination des enfants des quartiers prioritaires de la ville, est raconté désormais dans un documentaire qui sera diffusé ce lundi 4 janvier sur France 3 Nouvelle Aquitaine.

Il y a trois ans, l'Opéra de Limoges lançait OperaKids, projet de découverte et d'apprentissage du chant collectif à destination des enfants de 8 à 12 ans issus des quartiers prioritaires de la ville n'ayant jamais eu de formation musicale au préalable.

Un voyage musical, mais pas que, selon Eve Christophe, directrice artistique et pédagogique de l'institution, qui est "aussi une découverte de soi parce que la voix n'est autre que notre identité vocale et comporte tout ce que nous sommes, dans la corporalité, dans l'émotionnel et dans le mental," explique-t-elle ainsi l'intention du projet dont elle était à l'origine. Plus qu'une initiation, OperaKids a été imaginé comme une plongée dans la production d'un spectacle lyrique, avec la possibilité de suivre les ateliers, mais aussi de se produire dans des opéras participatifs et d'avoir une réelle expérience de la scène. Pendant trois ans, une vingtaine d'enfants ont ainsi pu apprendre à chanter avec des pédagogues professionnels, mais aussi découvrir des œuvres du répertoire et des créations spécialement conçues pour le dispositif, comme La cavale d'Alexandros Markéas donnée en 2019.

Depuis cette semaine, l'aventure des petits apprentis lyriques limousins est visible sur Internet également, grâce à la sortie du film Grandir à l'Opéra, notre aventure OperaKids. Son réalisateur Rémy Batteault a suivi des enfants sélectionnés pour participer à la première édition du projet et leur a permis de raconter leurs motivations, leurs impressions et leur ressenti au fil du projet. Nous pouvons ainsi suivre Luciana, Célian, Ihssane, Ezra, Ahmed, Mathias, Kahéna ou Inès qui avancent les yeux grand ouverts de découverte en découverte et s'affirment de plus en plus aussi bien à l'école, au sein de leurs familles et sur scène, grandissent à l'opéra, comme veut nous le suggérer le réalisateur. Après une diffusion sur France 3 Nouvelle Aquitaine lundi 4 janvier à 23h30, le documentaire sera disponible un mois sur le site de la chaîne. En complément, un site internet, operakids.fr est déjà disponible, qui donne à visionner 70 modules qui détaillent certains aspects de cette aventure.