Opéra de Barcelone : des milliers de plantes pour remplacer le public

Pour son premier concert depuis le confinement, le Grand théâtre du Liceu à Barcelone a accueilli des spectateurs un peu particuliers : des milliers de plantes vertes ont été installées sur les fauteuils. Les 2 292 végétaux seront offerts aux personnels soignants de la ville.

Après plus de trois mois de silence, le Grand théâtre du Liceu à Barcelone a organisé son premier concert lundi 22 juin. Sur la scène de l'opéra catalan, le Quatuor UceLi et installés sur les fauteuils, non pas des humains, mais des plantes vertes. Une idée de l'artiste Eugenio Ampudia qui a décidé de disposer 2 292 végétaux dans la salle, soit le même nombre de places disponibles.

Conçu comme un prélude à la saison 2020-2021 du Liceu, ce concert était retransmis en streaming. Les musiciens ont interprété Crisantemi, un quatuor de Puccini. "Après une période étrange et douloureuse (...) [ce concert] nous offre une perspective différente de la reprise de notre activité, une perspective qui nous rapproche de quelque chose d'aussi essentiel qu'est notre relation à la nature" explique la direction de l'opéra barcelonais.

Les plantes, qui proviennent toutes de serres locales, seront ensuite offertes à 2 292 personnels soignants de l'hôpital public de Barcelone. Une façon pour l'artiste et le Liceu de remercier ceux qui étaient "au front dans cette bataille sans précédent pour nos générations".