Il prendra ses fonctions le 1er novembre 2021, pour un mandat de 5 ans. Olivier Mantei a été choisi pour diriger la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, annoncent ce mercredi le ministère de la Culture et la Ville de Paris. Il succédera à Laurent Bayle, figure historique de l’établissement culturel.

Des Bouffes du Nord à l'Opéra-Comique

Après des études supérieures de lettres et de musicologie, Olivier Mantei, 56 ans, a été administrateur de plusieurs formations musicales : le projet Accentus, dirigé par Laurence Equilbey, et La Chambre Philharmonique, avec Emmanuel Krivine. Il a également créé et présidé la FEVIS (la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés), afin de défendre les structures et artistes voués aux répertoires anciens et contemporains. Après avoir été le collaborateur de Peter Brook au théâtre des Bouffes du Nord, Olivier Mantei est devenu en 2007 directeur adjoint de l’Opéra-Comique, structure dont il assurait la direction générale depuis 2015.

Le projet artistique d’Olivier Mantei pour la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris vise à "faire de l’établissement un lieu de vie, accessible et exemplaire en termes d’inclusion et d’ancrage territorial", précise le communiqué de presse du ministère de la Culture : "Olivier Mantei propose une politique de programmation ouverte à toutes les esthétiques musicales, pour conjuguer proximité et excellence". Pour développer le rayonnement national et international de l’établissement, Olivier Mantei souhaite s’appuyer sur l’Orchestre de Paris et ses chœurs. Il aura également pour mission de développer l’activité de production et de diffusion à l’international.

Roselyne Bachelot salue le travail "exceptionnel" de Laurent Bayle

À sa prise de poste à la Philharmonie, Olivier Mantei quittera l’Opéra-Comique et n’occupera aucune fonction dans les théâtres des Bouffes du Nord et de l’Athénée dont il est actionnaire, précise le ministère de la Culture. Olivier Mantei succédera à Laurent Bayle, qui dirigeait la Philharmonie de Paris depuis septembre 2015. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot salue le travail "exceptionnel" de Laurent Bayle qui a "conçu, mis en œuvre et piloté les premières années d’existence de cet équipement unique au monde qu’est la Philharmonie de Paris."