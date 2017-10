Nouvelles annulations de concerts pour Lang Lang

Blessé depuis le mois d’avril 2017 au poignet gauche, le pianiste Lang Lang est contraint de limiter ses apparitions sur scène. Le musicien vient d’annuler la tournée prévue en novembre 2017 avec l’Orchestre philharmonie de Berlin. Il sera remplacé à Francfort, Hong Kong et Séoul par Seong-Jin et par Yuja Wang à Canton, Wuhan, Shanghai et Tokyo. Un récital prévu début avril 2018 a également été annulé à la Philharmonie de Berlin.

Le 4 octobre dernier, alors qu'il devait se produire lors du gala annuel du Carnegie Hall à New York, Lang Lang avait trouvé une solution originale pour interpréter la Rhapsody in Blue de Gershwin. Pour la main gauche, il avait fait appel à un jeune pianiste de 14 ans, Maxim Lando. Un quatre mains original qui s’est même transformé en trio, puisqu’ils ont été rejoints sur scène par Chick Corea.