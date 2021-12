Nouvelle organisation à la Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris vient d'annoncer les contours d'une nouvelle réorganisation, qui prendra effet dès janvier 2022.

La Philharmonie de Paris a dévoilé mardi 21 décembre sa réorganisation, qui prendra effet en janvier 2022, quelques mois après la nomination d’Olivier Mantei à sa tête, en fonctions depuis le 1er novembre 2021.

Nommé à la direction de l’Opéra de Bordeaux courant juillet, Emmanuel Hondré quitte la direction du département concert et spectacles ; la directrice de la production Antonella Zedda rejoint quant à elle la fondation Palazzetto Bru Zane comme administratrice générale.

A l’occasion de ces départs, l’institution parisienne a décidé d'aménager une « transversalité accrue » : la programmation et la production seront désormais réunies dans un même département « concerts et spectacles », sous la direction conjointe d’Aurore Auboin, jusqu’alors responsable de production artistique au Théâtre Royal de Monnaie à Bruxelles, et d’Édouard Fouré Caul-Futy, actuel délégué artistique de l’Orchestre de Paris.

Édouard Fouré Caul-Futy sera remplacé auprès de l’Orchestre de Paris par Christian Thompson, venu de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise.

Cette grande réorganisation sera couronnée par l’arrivée de Sarah Koné, fondatrice et directrice de la fameuse Maîtrise populaire de l’Opéra-Comique en 2016, au côté d’Olivier Mantei. Elle conservera ses fonctions tout en ajoutant celles de directrice déléguée auprès de la direction générale en charge de la responsabilité sociétale et de nouveaux projets.