NoMadMusic lauréat du Grand Prix de l'Innovation de la Ville de Paris

Le mardi 12 décembre était organisée la remise des Grands Prix de l’Innovation à la Cité de la mode et du design à Paris. Organisés par la ville de Paris, l’agence de développement économique et d’innovation Paris and Co et plusieurs entreprises, ces prix distinguent des « start-up aux idées prometteurs et particulièrement innovantes ».

Le label NoMadMusic a été récompensé dans la catégorie Industries créatives et par le prix Twitter pour son application NomadPlay, dont la sortie est prévue en 2018. Sur le site du label, on découvre que NomadPlay nous permettra de prendre la place d’un musicien au cœur d’un orchestre, mais depuis notre salon. Le label nous promet une expérience immersive, avec un son spatialisé, un large catalogue d’œuvres musicales et des partitions qui défilent de façon synchronisée. Actuellement encore en phase de test, l’application a été essayée auprès de musiciens et de mélomanes. Elle s'adresse aux musiciens amateurs et professionnels.

560 dossiers de candidatures avaient été envoyés pour cette 16e édition des Grands Prix. Les vainqueurs remportent la somme de 12 000 euros, la possibilité d’intégrer l’un des incubateurs de Paris and Co et un « trophée symbolique d’une innovation ancrée dans la cité : un authentique pavé parisien ».