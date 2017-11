Nino, 9 ans, dirige l’Orchestre philharmonique de Radio France pour la journée mondiale des enfants

A l’occasion de la journée mondiale des enfants, organisée chaque année le 20 novembre, l’Unicef a lancé une campagne vidéo dans laquelle des enfants prennent la place des adultes dans le monde de l'entreprise, du sport et des arts. Avec cette opération, ces enfants expriment « leur appui aux millions de leurs semblables qui ne peuvent pas aller à l’école, ne sont pas protégés et sont déracinés », a expliqué l’organisme des Nations-Unies. On découvre ainsi des enfants dans les cuisines du chef Pierre Sang Boyer, une petite fille aux manettes de l’entrainement du champion du monde de natation Frederick Bousquet, et Nino, 9 ans, prendre la place du chef Mikko Franck, directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France au cours d’une répétition.

A l’auditorium de Radio France, on voit ainsi Nino diriger les musiciens de l’ensemble, baguette à la main. Depuis 2007, l’Orchestre philharmonique de Radio France est ambassadeur de l’Unicef, un partenariat initié par son chef de l’époque, Myung-Whun Chung. En 10 ans, l'orchestre a ainsi multiplié les témoignages de soutien envers les enfants, grâce à des concerts et diverses opérations.

Mikko Franck, ambassadeur international de l’Unicef, dirigera le prochain concert au profit de l’organisation, le 2 mars 2018, à l’Auditorium de Radio France, avec la pianiste Khatia Bunatishvili.