Nicolas Bucher devrait prendre la direction du Centre de musique baroque de Versailles

Selon un article du journaliste Antoine Pecqueur dans _La Lettre du Musicien_, Nicolas Bucher s’apprêterait à prendre la direction du Centre de musique baroque de Versailles. Directeur de la Cité de la voix de Vézelay depuis six ans, il remplacerait donc Hervé Burckel de Tell qui avait quitté l’établissement en juin dernier. Son départ faisait suite à la parution d’un rapport de l’inspection du ministère de la Culture, précise le journal, qui énumère ensuite les défis qui attendent la nouvelle direction : le rapprochement entre le Centre et le Château de Versailles et le budget du centre suite au retrait de la subvention du département des Yvelines.

