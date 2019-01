Nicholas Angelich, Sandrine Piau : les nommés des Victoires de la Musique Classique 2019

La liste des nommés aux Victoires de la Musique Classique 2019 a été diffusée. Six catégories seront représentées au cours de cette 26e cérémonie. La soirée sera diffusée en direct depuis la Seine Musicale sur France Musique et France 3 et présentée par Leïla Kaddour-Boudadi et Judith Chaine, productrice de France Musique.

Dans la catégorie Soliste instrumental

Nicholas Angelich, piano

Bertrand Chamayou, piano

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Dans la catégorie Artiste lyrique

Stéphane Degout, baryton

Elsa Dreisig, soprano

Sandrine Piau, soprano

Dans la catégorie Révélation, soliste instrumental

Théo Fouchenneret, piano

Thibaut Garcia, guitare

Alexandre Kantorow (piano)

Dans la catégorie Révélation, artiste lyrique

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano

Guilhem Worms, baryton basse

Dans la catégorie Compositeur

Benjamin Attahir, Serpent et Orchestre

Guillaume Connesson, Les horizons perdus

Jean-Frédéric Neuburger, Concerto pour piano

Dans la catégorie Enregistrement

Berlioz, Les Troyens ( Erato - Warner Classics France) avec J. DiDonato, M. Spyres, MN. Lemieux, S. Degout, N. Courjal, M. Crebassa, S. de Barbeyrac, C. Dubois, Choeur et Orchestre philharmonique de Strasbourg. Direction : John Nelson

Bizet, Les pêcheurs de perles (Pentatone) avec Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Florian Sempey, Luc Bertin-Hugault, Les Cris de Paris, direction : Geoffroy Jourdain - Orchestre National de Lille. Direction : Alexandre Bloch

Chimère, Mélodies de Loewe, Schumann, Debussy, Wolf, Gurney, Baksa, Poulenc, Barber, Previn (Alpha Classics ) par Sandrine Piau, Susan Manoff / Alpha Classics

Vendredi 11 janvier la Seine Musicale à Boulogne accueillera en amont le concert des Révélations des Victoires de la Musique. Il sera ensuite diffusé dans le Carrefour de Lodéon sur France Musique les mercredi 23 et jeudi 24 janvier.