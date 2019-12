Nemanja Radulović sera pour la première fois aux Chorégies d’Orange cet été

Les Chorégies d’Orange accueilleront pour la première fois Nemanja Radulović en 2020. Le violoniste serbe se produira avec l’ensemble qu’il a formé, Double Sens, dans les Quatre Saisons de Vivaldi, Spring in Japan de Sedlar et la suite symphonique Shéhérazade op 35 de Rimsky Korsakov.

Sont également annoncées pour cette édition qui se tiendra du 19 juin au 1er août 2020, l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung Whun Chung avec Maxime Vengerov au violon, dans le Concerto pour violon de Brahms et la Cinquième Symphonie de Beethoven. Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux seront Samson et Dalila, aux côtés de Ludovic Tézier, dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda. L’Orchestre philharmonique de Radio France sera dirigé par Yves Abel.

Cecilia Bartoli chantera avec Les Musiciens du Prince et le Béjart Ballet Lausanne donnera Ballet for Life, pièce de Béjart qui mêle les musiques de Queen et de Mozart.

L’Opéra La Force du destin de Verdi sera « mis en espace » le 1er août avec « mouvements de chœurs, entrées, sorties et mise en lumière du mur ». « «Après une fastueuse édition du 150ème anniversaire, il a nous a semblé́ plus sage d’envisager un festival 2020 destiné a toujours surprendre et élargir notre public tout en assurant notre équilibre financier », indique Jean-Louis Grinda.

Enfin, le festival célébrera la 10e édition de l’émission Musiques en Fête, en direct du Théâtre Antique, au mois de juin. La date exacte et les artistes invités pour cette édition anniversaire seront dévoilés ultérieurement.

