Nelson Freire récompensé pour sa carrière par les International Classical Music Awards 2019

Décernés par un jury composé de 18 médias européens, les International Classical Music Awards 2019 ont dévoilé leur palmarès.

Un prix spécial a été décerné au pianiste brésilien Nelson Freire, pour l’ensemble de sa carrière.

Le pianiste espagnol Javier Perianes et le bassoniste croate Matko Smolcic ont été respectivement désignés artiste et jeune artiste de l’année. Le prix de la découverte de l’année a été décerné à la pianiste russe Eva Gevorkian, celui du label de l’année à l'allemand Ars Produktion et le prix du meilleur compositeur à Francisco Coll.

Parmi les enregistrements primés figure le disque Miroir(s) de la soprano Elsa Dreisig avec l’Orchestre National de Montpellier dirigé par Michael Schønwandt, et Es War Einmal(Il était une fois) de Jörg Widmann (clarinette) Tabea Zimmermann (alto) et Denes Varjon (piano) autour de trois œuvres de chambre de Schumann inspirées de contes fantastiques.

La production de l'Opéra de Paris réunissant Le Château de Barbe Bleu de Bartók et La Voix Humaine de Poulenc, avec Barbara Hannigan, John Relyea et Ekaterina Gubanova dans une mise en scène de Krzysztof Warlikowski a reçu le prix du meilleur enregistrement vidéo.

Le palmarès est à retrouver dans son intégralité ici.