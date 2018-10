Nathalie Piolé récompensée aux Victoires du Jazz 2018

Jeudi 25 octobre 2018 se tenait la 16e édition des Victoires du Jazz. La cérémonie, animée par Sandra Nkaké et Sébastian Danchin, président des Victoires, était organisée à l’auditorium Debussy-Ravel de la Sacem, à Paris. Elle s'est ouverte avec un hommage rendu à Didier Lockwood, disparu le 18 février 2018.

Le pianiste Laurent De Wilde a été consacré Artiste de l’année, et la chanteuse Cécile McLorin Salvant Voix de l’année. Cette dernière avait notamment remporté le prestigieux Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz en 2017.

Le saxophoniste Raphaël Imbert a été décoré de la Victoire de l’Album inclassable de l’année, pour Music is my hope. The Amazing Keystone Big Bang a été désigné groupe de l’année. Roberto Negro a reçu le prix de l’Album sensation de l’année pour Saison 3, avec son trio Dadada (Roberto Negro, Emile Parisien, Michel Rabbia). Enfin c’est David Enhco qui a remporté la Victoire du Jazz 2018 pour l'Artiste qui monte.

La Victoire d’Honneur a quant à elle été remise à Rhoda Scott, qui a reçu son prix accompagnée de son Lady Quartet.

Une Victoire pour Nathalie Piolé

La productrice de l’émission Banzzaï sur France Musique, Nathalie Piolé a été désignée Femme de médias de l’année. Pour rappel, ça n’est autre qu’Alex Dutilh qui avait reçu le prix de la Plume de l’année lors de l’édition 2017 !

Pierrette Devineau (Paris Jazz Festival, Belle Île en Jazz, CC Prod) a remporté la Victoire de Programmatrice de l'année, La Buissonne celle du Label de l'année, tandis que Marion Piras, à la tête de l’Agence d’artistes Inclinaisons, a été désigné Productrice de spectacles de l’année.

Philippe Tessier du Cros a gagné la Victoire d'Ingénieur du son de l'année et la Maison Henri Selmer s’est vue remettre le Prix Spécial du Comité Artistique des Victoires du Jazz 2018.