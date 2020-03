Music Never Sleep NYC, un marathon musical de 24h diffusé sur internet

Le violoncelliste Jan Vogler organise à New York un marathon musical de 24h diffusé en direct le vendredi 27 mars, avec la participation de nombreux artistes « dans le respect des distances sociales de sécurité ».

Ce vendredi 27 mars, le violoncelliste Jan Vogler organise un marathon musical de 24h qui rassemblera de nombreux musiciens installés à New York, « dans le respect des distances sociales de sécurité » imposées pendant l’épidémie de coronavirus, indique un communiqué.

Baptisé Music Never Sleep NYC, ce projet permettra aux internautes d’assister à diverses performances artistiques, diffusées en direct sur internet.

« La crise mondiale de coronavirus a changé drastiquement nos vies et a conduit a la fermeture de tous les lieux de culture, que nous les artistes considérons comme nos maisons », explique le musicien. « Après plusieurs heures de conversations avec mes collègues installés à New York, j’ai compris qu’il y avait plus que jamais une envie et une soif d’exprimer notre art. »

Ces artistes ont donc accepté de participer au projet Music Never Sleep. La liste inclut les violonistes Joshua Bell,Midori, Gil Shaham, les pianistes Alessio Bax, Jeremy Denk. Elle est à retrouver dans son intégralité sur le site de l’évènement.

