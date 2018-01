Mozart redevient le compositeur le plus joué au monde

Comme chaque année, Bachtrack présente ses statistiques du monde de la musique classique. En 2017, ces données ont été établies à partir de 31 862 événements recensés sur le site : 17 741 concerts, 10 076 représentations d’opéra et 4 045 représentations de danse.

Mozart regagne la tête du classement des compositeurs les plus joués dans le monde. Il passe devant Beethoven, qui occupe désormais la 2e place, tandis que Bach conforte sa position de 3e. Arvö Pärt (49e), est le premier compositeur contemporain à apparaître dans la liste.

Concernant les œuvres lyrique, La Flûte enchantée conserve la première place des plus interprétées, suivie de La Traviata et de Carmen. Casse-Noisette est le ballet qui reste le plus dansé.

Cette année, le site s’est également penché sur ce qu’il nomme « l’attachement au répertoire national » de chaque pays. Ainsi, si la proportion de programmes contenant de la musique anglaise est de 6% dans le monde, elle est de 13% en Grande-Bretagne. Ce « patriotisme musical » s’illustre également en France, 17% des programmes comportent de la musique française, contre une moyenne internationale de 8,3% dans le monde.

Enfin, on découvre quels sont les répertoires privilégiés par chaque pays. En Autriche, c’est la période classique qui domine largement, alors qu’en Allemagne c’est le baroque qui est le plus plébiscité. En France, la musique du XXe siècle arrive en tête, une position qu’occupe la musique contemporaine en Espagne et au Royaume-Uni.

Du côté des interprètes

Avec 97 représentations, c’est Philippe Jordan, directeur musical de l’Opéra de Paris, qui a été le chef le plus actif en 2017. Il est suivi de très près par le russe Valery Gergiev. En 2017, 5 femmes figurent dans ce top 100, avec notamment Joann Falletta (13e) et Mirga Mirga Gražinytė-Tyla (49e).

Pour ce qui est des orchestres, ce sont les ensembles américains qui monopolisent le classement des formations les plus actives, avec en tête l’Orchestre Philharmonique de New York. En France, c’est l’Orchestre de Paris qui a donné le plus de concerts, suivi de l’Orchestre national de Lyon (2e) et l’Orchestre Philharmonique de Radio France (3e).

Côté soliste, au piano c’est Dénes Várjon qui a le plus donné de représentations. Dans ce classement, figurent également les Français Jean-Yves Thibaudet (8e) et Pierre-Laurent Aimard (9e). Avec 52 représentations recensées, Leonidas Kavakos est quant à lui le violoniste qui a le plus joué. Enfin, le trio de tête des violoncellistes les plus actifs est quant à lui formé par István Várdai (1e), Truls Mørk (2e) et Gautier Capuçon (3e).