Mort du violoniste Walter Levin, fondateur du Quatuor LaSalle

Atteint d'une maladie neurodégénérative, le violoniste américain Walter Levin est mort à Chicago à l'âge de 92 ans. Juif allemand, il a fui son pays natal en 1938 à l'aube de la Seconde Guerre mondiale pour la Palestine mandataire où il poursuit son éducation musicale. Après la guerre, il part aux Etats-Unis pour y suivre les cours de la prestigieuse Juilliard School de New York. En 1946, il fonde le Quatuor LaSalle avec Henry Meyer (second violon), Peter Kamnitzer (alto) et Jack Kirstein (violoncelle).

Diplômés de la Juilliard School en 1949, le musiciens du quatuor décrochent une résidence au Colorado College puis au Cincinnati College of Music. Un cadre qui permettra à Levin et ses acolytes d'asseoir les bases d'une solide carrière internationale. Le Quatuor LaSalle se démarque alors des autres formations en développant un lien particulier avec la Seconde école de Vienne. Ils enregistrent l'intégralité des quatuors à cordes de Schönberg, Berg et Webern chez Deutsche Grammophon, album toujours édité depuis sa sortie en 1971. Levin est également reconnu pour avoir apporté un degré d'excellence dans l'interprétation des derniers quatuors de Beethoven, jusque-là rarement égalé.

Walter Levin est également passionné par la musique de création et de nombreux compositeurs feront appel à sa formation. Ce sera le cas avec Ligeti, Nono, Cage ou Penderecki. Levin était également un pédagogue réputé et a enseigné à de nombreux grands noms de la musique, comme le violoniste Christian Tetzlaff, le pianiste et chef d'orchestre James Levine, le pianiste Stefan Litwin ainsi que les membres des quatuors Alban Berg et Arditti. Le Quatuor LaSalle s'est dissout en 1987 et Walter Levin s'est alors tourné vers l'enseignement à temps plein à la Musik-Akademie de Bâle en Suisse.