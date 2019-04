Mort du pianiste Jörg Demus, accompagnateur d'Elisabeth Schwarzkopf et de Dietrich Fischer-Dieskau

Ses enregistrements de Schubert (le Voyage d'hiver, les Goethe Lieder...) et de Schumann avec Dietrich Fischer-Dieskau, ainsi que ses nombreux récitals avec Elly Ameling, Elisabeth Schwarzkopf, ou encore Peter Schreier, ont contribué à asseoir sa renommée de grand pianiste accompagnateur. Mais Jörg Demus était également un soliste accompli, salué pour son raffinement, sa limpidité et sa couleur. Des qualités dont témoigne une très riche discographie.

Né à St. Pölten (Autriche), en 1928, Jörg Demus s'oriente très jeune vers la musique, et sort diplômé en direction d'orchestre de l'académie de musique de Vienne à l'âge de 17 ans. Élève du pianiste Yves Nat, puis d'Arturo Benedetti Michelangeli et d'Edwin Fischer, sa carrière l'emporte très vite jusqu'aux plus grandes scènes internationales.

Egalement compositeur et chef d'orchestre, Jörg Demus a continué à se produire sur scène jusqu'en 2018. Il s'est éteint le 16 avril dernier à Vienne, à l'âge de 90 ans.

Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier lui ont rendu hommage dans leur émission En Pistes sur France Musique, en diffusant son interprétation du Rondo à 4 mains de Schubert.