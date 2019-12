Mort du pianiste Dalton Baldwin, figure des accompagnateurs

Il a accompagné les plus grandes voix, et particulièrement celle du baryton Gérard Souzay, avec lequel il a enregistré plusieurs dizaines de disques : le pianiste américain Dalton Baldwin est mort jeudi 12 décembre, quelques jours à peine avant son 88e anniversaire.

Né à Summit, dans le New Jersey, Dalton Baldwin étudie à la prestigieuse Julliard School avant de s'envoler pour l'Europe et de suivre, comme tant de talentueux pianistes, l'enseignement de Nadia Boulanger. S'en suit une longue et belle carrière consacrée en grande partie aux mélodies et lieder, répertoire dans lequel il excelle. Avec Gérard Souzay dans Poulenc ou Debussy, Jessye Norman dans Duparc ou Ravel, Elly Ameling dans Schubert ou Mozart, Nathalie Stutzmann dans Mendelssohn... il devint l'une des stars de l'accompagnement, dont témoigne une importante discographie.

Pédagogue, Dalton Baldwin a également donné de très nombreuses master classes à travers le monde. Ce don qu'il avait pour le partage de son art fit l'objet d'une série de trois émissions de Marcel Quillévéré en 2014, à réécouter sur francemusique.fr et dans lesquels le pianiste revenait sur sa formation musicale, l'importance de Prades dans sa carrière, ainsi que sur ses grandes intégrales et les jeunes artistes qu'il soutient.

France Musique rend hommage à Dalton Baldwin dès ce vendredi 13 décembre par la voix de Lionel Esparza dans son émission Relax.